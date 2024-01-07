В Воронежской области задержали браконьера, убившего самца лося

Полицейские из Бутурлиновского района задержали 44-летнего жителя Лискинского района по подозрению в незаконной охоте. Добычей браконьера стал самец лося, охота на которого на территории Воронежской области в настоящее время запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в воскресенье, 7 января.