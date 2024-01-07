В Воронежской области задержали браконьера, убившего самца лося

Полицейские из Бутурлиновского района задержали 44-летнего жителя Лискинского района по подозрению в незаконной охоте. Добычей браконьера стал самец лося, охота на которого на территории Воронежской области в настоящее время запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в воскресенье, 7 января.
— Накануне сотрудники получили оперативно значимую информацию об охоте на территории Копытинского леса. Полицейские установили подозреваемого, который часто посещал родительский дом, расположенный в селе Васильевка Бутурлиновского района.
В ходе обыска на территории домовладения ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности любитель охоты сам выдал охотничье гладкоствольное ружье, боеприпасы, мясо дикого животного и топор, — рассказали в пресс-службе.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на территории Подгоренского района вблизи хутора Морозовка задержали браконьера из Россошанского района. Мужчина незаконно убил самку кабана.