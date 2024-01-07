Дождь со снегом и мороз идут в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. На Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Об этом предупреждают в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«8, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь 9 января, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15−20 м/с, 9 января северо-восточного местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью −8… −13 °, днем −1…-6 °», — говорится в сообщении.
В свою очередь в МЧС по Республике Крым предупреждают, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач и вероятность возникновения происшествий в акваториях омывающих Крым морей.
«Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни». — в очередной раз предупреждают спасатели.