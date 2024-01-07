Автобус сгорел на стоянке в Челябинске

Автобус ПАЗ сгорел на стоянке в Челябинске, информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по региону.
ЧП случилось на улице Горной в поселке Новосинеглазово днем 7 января. Одна маршрутка сгорела полностью, огонь также повредил краску на стоявшем рядом автобусе. В тушении был задействован один пожарный расчет. Пострадавших нет.
По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности газового оборудования: вспыхнули пары газа, баллоны при этом не разгерметизировались. Точную причину пожара предстоит установить специалистам.