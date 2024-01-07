Очередь из автомобилей на границе Калининграда с Польшей увеличилась

По данным Гидрометцентра Калининградской области«, вечером 7 января температура воздуха в регионе “полетит” вниз. Предстоящей ночью и утром в Калининграде и области опустится до −15…-18°С, местами до −20°С. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС, изначально на трассу планировали поставить передвижной пункт обогрева — автобус, однако позже выяснилось, что необходимости в нем нет.