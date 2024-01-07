«Месяц ребенок боролся за жизнь»: что известно о смерти Анастасии Середы в Уфе

На международном уровне Середа дебютировала в 15 лет в 2018 году. Она выступила на турнире Evo Cup в Польше. На этом соревновании девушка взяла бронзу. Через год Анастасия вошла в пятерку сильнейших шорт-трекисток на чемпионате России для взрослых. В 2020 году ей присвоили звание «Мастер спорта России». После этого она завоевала целый ряд серебряных медалей, последнюю она получила за два месяца до смерти на втором этапе Кубка России.