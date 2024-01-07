«Месяц ребенок боролся за жизнь»: что известно о смерти Анастасии Середы в Уфе

Накануне, 6 января, Союз конькобежцев России обнародовал новость о смерти 20-летней спортсменки шорт-трека Анастасии Середы. Уроженка Мордовии скончалась в Уфе после месяца борьбы с инфекционным заболеванием. Мама девушки сообщила, что у нее был грипп.
Не вышла из комы
Мама спортсменки Галина Середа рассказала, что у Анастасии диагностировали грипп А. Месяц назад девушка попала в больницу, где у нее начались осложнения в виде отека мозга и комы. Из этого состояния она так и не вышла.
Мама отметила, что врачи из Уфы сделали для ее дочери все возможное и боролись за жизнь до последнего момента.
— Она была самым добрым человеком, отзывчивым. Я не знаю, почему ее Господь забрал так рано, — прокомментировала РЕН ТВ Галина.
Большая утрата
Новость о смерти девушки в спортивном обществе восприняли очень скорбно. В Союзе конькобежцев признались, что это «большая утрата».
— Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы, — написали в союзе.
В ее окружении рассказали, что Анастасия была добрым и светлым человеком, который никогда не сдавался.
— Почти месяц ребенок боролся за жизнь. Надеялись и верили, молились. Чудо не случилось. Ушла. Прекрасный, добрый, светлый мир ты дарила окружающим. Не хочется верить, что пишу эти слова, — пишут в ее окружении.
— Больно! Страшно! Несправедливо! Дай Бог родителям пережить это горе. Соболезнуем родным и близким, какая красивая девочка, — приносят соболезнования скорбящие.
Яркая и перспективная спортсменка
Анастасия родилась в городе Саранске 30 марта 2003 года. Там же начала тренироваться в школе олимпийского резерва в Мордовии, где стала быстро достигать успехов. В результате побед ее заметили на высоком уровне, после чего она представляла в основном зачете Санкт-Петербург.
На международном уровне Середа дебютировала в 15 лет в 2018 году. Она выступила на турнире Evo Cup в Польше. На этом соревновании девушка взяла бронзу. Через год Анастасия вошла в пятерку сильнейших шорт-трекисток на чемпионате России для взрослых. В 2020 году ей присвоили звание «Мастер спорта России». После этого она завоевала целый ряд серебряных медалей, последнюю она получила за два месяца до смерти на втором этапе Кубка России.
Тело девушки доставят в Саранск. Ее похороны состоятся 8 января.
«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Анастасии Середы.