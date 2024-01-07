В Ростове загорелось здание цирка

В Ростове-на-Дону вечером седьмого января, в 16:55, загорелось здание цирка на проспекте Будённовском, 45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Загорелась гримёрка артистов, пламя распространилось на площадь пять квадратных метров. Открытое горение ликвидировали за пару минут.
Предварительно, пострадавших нет, эвакуированы 25 посетителей и 12 человек из персонала. Полностью пожар потушили в 17:20.
Напомним, в первый день нового года донские пожарные тушили 30 пожаров.