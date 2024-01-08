В Новосибирской области четыре человека погибли в страшном ДТП.
Трагедия произошла накануне вечером, 7 января, на трассе «Иртыш». «Тойота Ленд Крузер Прадо» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Спасио».
— В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир «Тойота Спасио». Возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По факту произошедшего прокуратура региона организовала проверку.
— Прокуратурой Коченевского района организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом. Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «Прецедент» писал, что Бастрыкин поручил расследовать гибель женщины в ДТП под Новосибирском.