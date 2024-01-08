В Новосибирской области четыре человека погибли в страшном ДТП.

— В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии в районную больницу госпитализирован несовершеннолетний пассажир «Тойота Спасио». Возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.