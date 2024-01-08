В Красноярском крае погиб в огне неосторожный курильщик

Звонок, сообщающий о распространяющемся в хозяйственной постройке огне, в МЧС приняли 7 января в 16:31. Прибывшие на место происшествия одиннадцать пожарных с помощью трех единиц техники быстро справились с пламенем, успевшем охватить площадь двенадцать квадратных метров. Уже в 17:13 пожар удалось ликвидировать. На пепелище было обнаружено тело мужчины. Предварительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении. Почему курильщику не удалось спастись — выяснит следствие.