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Автобус провалился в воронку у шахты Павлодарской области: что известно на 8 января

Геосканер, который накануне помог определить местоположение рухнувшего автобуса, применили второй раз.
Автобус провалился в воронку у шахты Павлодарской области: что известно на 8 января
Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. Спасатели углубляют проход к провалившемуся в шахту Павлодарской области автобусу, который накануне обнаружили на глубине 5 метров с помощью уникального геосканера.

«Продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тысяч кубометров грунта и горной породы», — отмечается в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня геосканер использовали снова, чтобы помочь спасателям более «адресно» продвигаться в расчистке прохода к автобусу.

На месте происшествия, отметили в МЧС, задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений ведомства, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО «Майкаинзолото», полиции и скорой помощи.

В целях расследования причин несчастного случая работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Казахстана Мусы Танабаева.

В ее составе — первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов, генеральный директор АО «Майкаинзолото» Куаныш Ботин, руководители и специалисты департамента Комитета промышленной безопасности, управления труда, РЦШ ПВАСС, профсоюзной организации.

Для организации объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены представители четырех экспертных организаций, подчеркнули в МЧС.

МЧС