Мост рухнул в Неман: под водой оказался экскаватор (видео)

МИНСК, 8 янв — Sputnik. В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман, сообщили в пресс-службе МЧС.
Частичное разрушение моста случилось сегодня в 10:23 возле деревни Тосино.
Травмы получили двое рабочих, которые занимались демонтажем сооружения, также в воду упал экскаватор с водителем.
«При помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора», — рассказали в МЧС.
В настоящее время они находятся в медицинском учреждении. Причины чрезвычайного происшествия устанавливают профильные специалисты.
На видео МЧС можно заметить, что на участке реки с быстрым течением экскаватор погрузился в воду по самую кабину.
Водитель спецтехники самостоятельно покинул кабину и по стреле ковша добрался до спасателей, которые ждали его опоры рухнувшего моста. В кадре также видны разрушенные конструкции моста, которые упали в реку Неман.