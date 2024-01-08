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Мост рухнул в Неман: под водой оказался экскаватор (видео)

Инцидент произошел в понедельник на мосте в Лидском районе, который рабочие демонтировали при помощи тяжелой техники.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман, сообщили в пресс-службе МЧС.

Частичное разрушение моста случилось сегодня в 10:23 возле деревни Тосино.

Травмы получили двое рабочих, которые занимались демонтажем сооружения, также в воду упал экскаватор с водителем.

«При помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора», — рассказали в МЧС.

В настоящее время они находятся в медицинском учреждении. Причины чрезвычайного происшествия устанавливают профильные специалисты.

На видео МЧС можно заметить, что на участке реки с быстрым течением экскаватор погрузился в воду по самую кабину.

Водитель спецтехники самостоятельно покинул кабину и по стреле ковша добрался до спасателей, которые ждали его опоры рухнувшего моста. В кадре также видны разрушенные конструкции моста, которые упали в реку Неман.