В ДТП на трассе в Волгоградской области пострадали 7 человек

В Новоаннинском районе столкнулись 2 автомобиля. Травмы получили водитель и 6 пассажиров.
В воскресенье, 7 января, около 00.30 автомобиль «Фольксваген Поло» ехал по трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. За рулем находился 28-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
На 687-м км он не справился с управлением и выехал на встречку. Автомобиль врезался в иномарку «Ниссан Эксперт» под управлением 44-летнего водителя.
В салоне последнего также находились 3 человека. Их доставили в медицинское учреждение. Бригада скорой помощи осмотрела водителя и трех пассажиров «Фольксвагена Поло». Они отказались от госпитализации.
Напомним, на трассе в Калачевском районе столкнулись 3 автомобиля. В ДТП травмы получили 8-летний мальчик и 2 взрослых.