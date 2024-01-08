«Мост уплыл, подушка сломалась, власти бездействуют»: в Калининградской области жители двух посёлков отрезаны от мира

Катер МЧС на воздушной подушке, который перевозил жителей пос. Матросово и Головкино, после того как во время ледохода смыло понтонный мост, сломался. Более 150 человек оказались отрезаны от цивилизации. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Александр в понедельник, 8 января.