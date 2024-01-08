На трассе М-4 Дон иномарка столкнулась с КамАЗом

Сегодня утром на 1095км+500м автодороги М-4 Дон, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Chery Tiggo, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию, допустила столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, под управлением 64-летнего водителя. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.