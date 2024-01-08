На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

«Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.