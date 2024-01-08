На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

По данным ведомства, ДТП произошло около 14.00 мск в понедельник на 45-м километре автодороги Новопавловск — Зольская — Пятигорск вблизи поселка Пятигорский.
«Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что ГАЗель двигалась по маршруту «Пятигорск — поселок Пятигорский», в салоне находились семь пассажиров и водитель.
«Личности погибших и раненых уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа», — добавили в ведомстве.
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской ГАЗели и грузового автомобиля. «В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров», — сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.