Трехлетний мальчик погиб во время пожара в Челябинске

«Дом горел открытым пламенем: позднее сообщение о пожаре, плотная застройка участка позволили огню набрать силу. Работу осложняли отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в пределах одного садового участка, не допустив его распространения», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.