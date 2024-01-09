Трехлетний мальчик погиб во время пожара в Челябинске

Поздним вечером 8 января поступило сообщение о пожаре в СНТ «Юбилейный-2».
«Дом горел открытым пламенем: позднее сообщение о пожаре, плотная застройка участка позволили огню набрать силу. Работу осложняли отсутствие наружного противопожарного водоснабжения и неочищенные от снега подъездные пути. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в пределах одного садового участка, не допустив его распространения», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что спасатели обнаружили без признаков жизни трехлетнего мальчика. По предварительным данным, в момент трагедии взрослых рядом с ребенком не было.
Подробные обстоятельства происшествия и его причину предстоит установить специалистам. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.