В новой омской школе обрушился потолок

Как уточняет пользователь в паблике «Инцидент Омск» во ВКонтакте, на учебу в школе дети должны были выйти 11 января.
Часть плиток упала на пол, часть конструкций отделки свисает. Видео с последствиями обрушения разместили в соцсети.
Региональный Минстрой подтвердил инцидент. Ведомство также отметил, что на объект выехал подрядчик и начал восстановительные работы.
«В течение ночи 4 рабочих и один инженер должны устранить все последствия», — написал министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале «Рашко о стройках».
Ранее мы писали, что строительство школы в Горьковском началось в 2021 году. Учреждение на 550 мест должны были сдать в 2022 году, но сроки несколько раз переносились, последним был конец 2023 года.
Тем временем омская мэрия расторгла контракт со столичным подрядчиком, который должен был построить школу в микрорайоне «Серебряный берег».