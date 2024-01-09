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В новой омской школе обрушился потолок

В поселке Горьковский обрушился подвесной потолок в новой школе, которую планировали открывать после зимних каникул.
Источник: МК.RU Омск

Как уточняет пользователь в паблике «Инцидент Омск» во ВКонтакте, на учебу в школе дети должны были выйти 11 января.

Часть плиток упала на пол, часть конструкций отделки свисает. Видео с последствиями обрушения разместили в соцсети.

Региональный Минстрой подтвердил инцидент. Ведомство также отметил, что на объект выехал подрядчик и начал восстановительные работы.

«В течение ночи 4 рабочих и один инженер должны устранить все последствия», — написал министр строительства Омской области Александр Рашко в своем телеграм-канале «Рашко о стройках».

Ранее мы писали, что строительство школы в Горьковском началось в 2021 году. Учреждение на 550 мест должны были сдать в 2022 году, но сроки несколько раз переносились, последним был конец 2023 года.

Тем временем омская мэрия расторгла контракт со столичным подрядчиком, который должен был построить школу в микрорайоне «Серебряный берег».

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