Многоквартирный дом пострадал в Выксе из-за взрыва газа 8 января

Взрыв газа произошел на улице Советской в Выксе 8 января. По данному факту правоохранители завели уголовное дело.



По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, сигнал о хлопке в пятиквартирном жилом здании был зафиксирован около 15:40 в понедельник.



На месте происшествия спасатели установили, что в доме разрушена часть стены. К счастью, инцидент обошелся без погибших и пострадавших.



В качестве наиболее вероятной версии ЧП рассматривается неисправность газового оборудования. После случившегося дом отключили от газоснабжения.



Впоследствии стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с возможным оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведутся следственные мероприятия.



Ранее мы писали о том, что в регионе расселили дома, признанные аварийными до 2017 года.