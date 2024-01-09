На переезде в Челябинской области грузовой поезд снёс «Ниву»

Инцидент случился около часа дня в понедельник, 8 января.
— Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось, — рассказали в ЮУЖД. — По предварительным данным, пострадавших нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Аварией заинтересовалась Челябинская транспортная прокуратура. Ведомство организовало надзорные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств случившегося.
Похожее ЧП произошло в начале декабря в Катав-Ивановском районе. Тогда локомотив протаранил легковушку.