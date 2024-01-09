Движение по трассе М-11 восстановили после массовой аварии с 20 пострадавшими

В ночь с 8 на 9 января на трассе М-11 в Новгородской области начали устранять последствия массового ДТП, где столкнулись несколько десятков автомобилей. Сначала сообщалось, что в аварии участвовало порядка 30 машин, затем их число выросло до 50, а сейчас стало известно, что в одну кучу собрались 66 легковушек и грузовиков. Всего сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 17 ДТП. А после завершения этой работы транспорт смог покинуть место аварии. Сейчас движение по дороге восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Новгородской области.