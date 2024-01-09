Стали известны подробности ЧП с самолетом, выкатившимся с ВПП в Норильске

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту Boeing 737−800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске, находились 176 человек, никто не пострадал, сообщила Росавиация.
По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании Nordstar сел в Норильске, при этом было «допущено выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы».
«Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту находились 176 человек: восемь членов экипажа и 168 пассажиров. Никто не пострадал», — заявили в Росавиации.
Аэропорт Норильска работает в штатном режиме, добавили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По словам собеседницы агентства, никто из пассажиров за помощью не обращался.
В Росавиации также отметили, что самолеты во время инцидента на запасные аэродромы не уходили.