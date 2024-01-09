В доме в Казани взорвался газ

«Этой ночью поступило сообщение о пожаре в городе Казань, Авиастроительный район, улица Максимова, дом 33. По прибытии на место происшествия пожарных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — говорится в сообщении. Горение ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.