В доме в Казани взорвался газ

КАЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из домов в Казани, никто не пострадал, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале.
«Этой ночью поступило сообщение о пожаре в городе Казань, Авиастроительный район, улица Максимова, дом 33. По прибытии на место происшествия пожарных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — говорится в сообщении. Горение ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.
По информации МЧС, в результате произошедшего повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, стеклопакет пластикового окна на кухне. Несущие стены и межкомнатные перегородки не повреждены, пострадавших нет.
Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.