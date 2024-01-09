Молдову замело: в работах по очистке от снега задействованы тысячи человек

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Тысячи сотрудников различных ведомств продолжают работу по восстановлению ситуации, вызванной неблагоприятными погодными условиями в Молдове: как сообщили в Центре по чрезвычайным ситуациям утром 9 января, в работах по устранению последствий сильного снегопада в стране задействованы почти 2600 специалистов и 1058 технических подразделений МВД, Государственной администрации автодорог, спасатели, медработники.
Работы по очистке и обновлению покрытия проводятся на всех национальных, региональных и местных трассах. Дорожное движение по дорогам республиканского значения обеспечивается в зимних условиях, уточнили в центре.
Как сообщили поставщики электроэнергии, на данный момент частично отключенными от электроснабжения остаются 40 населенных пунктов, ведутся работы по восстановлению подключения.
«За последние сутки единой национальной службой звонков “112” обработано 6397 звонков. Скорой медпомощи было переадресовано более 1900 вызовов, полиции — 628, спасателям и пожарным — 145 вызовов».
Помощь сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям потребовалась в 38 случаях для разблокирования транспортных средств, из них 7 — машин скорой помощи в Дрокиевском, Хынчештском, Леовском, Страшенском районах, а также в Кишиневе.
Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме. На пограничных переходах Леушень — Албица, Кагул — Оанча власти Румынии перенаправляют движение грузовых автомобилей в сторону въезда. Также из-за погодных условий в Международном аэропорту Кишинева отменено 15 рейсов.
Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, утром 9 января движение общественного транспорта в столице было возобновлено. Он уточнил, что во вторник и среду троллейбусы и автобусы будут ходить по воскресному расписанию с небольшим корректировками.
Согласно решениям комиссий по чрезвычайным ситуациям районного и муниципального уровня, зимние каникулы будут продлены на один-два дня для учащихся более чем 1000 учебных заведений в 24 районах страны.