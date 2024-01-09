Что известно о поджоге квартиры журналиста в Петербурге?

В Петербурге полиция задержала молодых людей, подозреваемых в поджоге покрышек около квартиры радиоведущего Трофима Татаренкова. В деле нашли «украинский след».
«Хотели жертв».
Инцидент произошёл вечером 7 января в парадной дома на набережной Фонтанки. Неизвестные подожгли автомобильные покрышки у входной двери и скрылись. В момент пожара в квартире никого не было, никто не пострадал. Ущерб, нанесённый квартире оценили в 50 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что в квартире проживает блогер, теле- и радиоведущий, соавтор программы «Изолента» и ведущий радио Sputnik Трофим Татаренков, освещающий СВО.
«Вечером в Рождество какие-то люди обложили дверь в квартиру, где я проживаю, покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью В квартире горел свет. Его было видно с улицы. Поджигатели рассчитывали на то, что внутри люди. Хотели жертв», — написал в своём Telegram-канале Татаренков.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала всех виновных в поджоге. На них завели уголовное дело. По данным «Фонтанки», это трое молодых людей из Колпино, которым 18, 19 и 20 лет. Кураторы обещали заплатить им за поджог тысячу долларов.
Двое из предполагаемых поджигателей были ранее судимы за грабёж. Сами задержанные во время допроса заявили, что они, действительно, действовали по заданию куратора с ником «Майк Тайсон» в Telegram. За «работу» им пообещали тысячу долларов. Также молодые люди утверждали, что были уверены, что в квартире находится наркопритон.
Месть за криптопирамиду.
Сам Татаренков уверен, что поджог его квартиры — это месть украинских структур за его поддержку спецоперации.
«Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать», — написал блогер.
Однако есть и другая версия. За последнюю неделю этот случай поджога покрышек в жилых домах Петербурга стал уже шестым. По версии следствия, к ЧП может быть причастен украинский блогер Анатолий Шарий, который ранее вместе с коллегой из Петербурга Петром Луневым пытался запустить криптопирамиду. Между партнёрами произошёл конфликт, и теперь Шарий вымогает у Лунева приличную сумму денег. Все жертвы поджогов, включая Татаренкова, как раз были связаны с Луневым или рекламировали общий проект двух блогеров.
Официальной связи между поджогами покрышек и конфликтом блогеров пока не подтвердили. По данным ЧП начали расследование. Ранее spb.aif.ru писал о подобных случаях в Петербурге в Новом Девяткино и на Ленской улице.