Что известно о поджоге квартиры журналиста в Петербурге?

Однако есть и другая версия. За последнюю неделю этот случай поджога покрышек в жилых домах Петербурга стал уже шестым. По версии следствия, к ЧП может быть причастен украинский блогер Анатолий Шарий, который ранее вместе с коллегой из Петербурга Петром Луневым пытался запустить криптопирамиду. Между партнёрами произошёл конфликт, и теперь Шарий вымогает у Лунева приличную сумму денег. Все жертвы поджогов, включая Татаренкова, как раз были связаны с Луневым или рекламировали общий проект двух блогеров.