В Октябрьском продолжают поиски виновного в жутком двойном убийстве

Поиск виновного в жутком двойном убийстве в Октябрьском продолжается, сообщили сайту perm.aif.ru в региональном СУ СКР.
«Расследование дела продолжается. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, в том числе, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления», — сообщили в ведомстве корреспонденту perm.aif.ru.
Напомним, 23 декабря в Октябрьском произошло жуткое двойное убийство. Лесника и его супругу неизвестный зарубил топором. В это время в доме находилась 8-летняя племянница хозяев. Преступник не тронул девочку, закрыл ее в комнате, сказав, что её тётю съёл медведь и не надо выходить на улицу. Девочка всю ночь просидела одна в доме рядом с трупами родных.