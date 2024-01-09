В Октябрьском продолжают поиски виновного в жутком двойном убийстве

Напомним, 23 декабря в Октябрьском произошло жуткое двойное убийство. Лесника и его супругу неизвестный зарубил топором. В это время в доме находилась 8-летняя племянница хозяев. Преступник не тронул девочку, закрыл ее в комнате, сказав, что её тётю съёл медведь и не надо выходить на улицу. Девочка всю ночь просидела одна в доме рядом с трупами родных.