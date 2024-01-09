«Трасса — смертельная ловушка»: Автоэксперт объяснил причину смертельной аварии из 66 машин на М-11 в Новгородской области

Конфигурация дороги могла стать причиной столь массового и кровавого ДТП, которое произошло на трассе М-11 в Новгородской области. Об том заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. По его словам, если бы на трассе не было правого отбойника, то авария не собрала бы такое количество машин, и водители могли бы объехать ее по обочине или, в крайнем случае, съехать в кювет, чтобы избежать жестких последствий.
— Там справа отбойник на всем протяжении трассы, технологических дорог, съездов, карманов, какой-либо еще инфраструктуры для спасателей не предусмотрено. Трасса — смертельная ловушка: стоит зазеваться, и вторичная авария не заставит себя ждать. А дальше она становится массовой. В прошлом году спасатели уже эвакуировали людей с М11 вертолётами, — сообщил spb.kp.ru Антон Шапарин. — Ничего не мешает убрать отбойник справа, он там просто не нужен. Там нет населенных пунктов, нет съездов. И животные на трассу не выйдут, потому что вдоль всей дороги стоит забор. Зато у водителей будет пространство для маневра. В крайнем случае, если ты понимаешь, что впереди авария, а ты не успеваешь затормозить, то можно съехать в кювет. Это спасет жизни.
По словам Шапарина, союз готовит обращение к властям с просьбой пересмотреть конфигурацию трассы М-11, а также новой трассы М-12 от Москвы до Казани, где на уже построенных участках установили правый отбойник.
— Сейчас М-12 построили как ровно такую же ловушку, — объясняет автоэксперт. — Будем просить правительство убрать правый отбойник на платных трассах, чтобы водители в случае таких ДТП могли бы уходить на обочину, даже в кювет, но не в стоящие на трассе машины. Тяжесть таких ДТП намного меньше.
Spb.kp.ru обратилась за комментарием в Росавтодор, который строит и содержит федеральные трассы. В учреждении сообщили, что пока не видели инициативу «автомобильного союза», но ознакомятся с ней.
Напомним, страшная авария произошла на трассе М11 «Москва — Петербург» на территории Новгородской области. Пожилой мужчина на китайском автомобиле «Чери» не справился с управлением и врезался в столб. Водитель погиб на месте. Иномарку попытались объехать другие водители, но машины стало заносить. Авария начала расти как снежный ком. Вскоре массовое ДТП превратилось в трагедию. Пытаясь объехать кучу машин, в отбойник влетела «Хонда», в которой ехала семья с детьми. Муж с женой и грудной ребенок скончались на месте. Еще один трехлетний малыш доставлен в больницу силами санавиации.
Всего в ДТП участвовали 66 машин. Трасса была перекрыта несколько часов. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Кроме того, СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц), фигурантами которого могут оказаться дорожники.