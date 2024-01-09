«Трасса — смертельная ловушка»: Автоэксперт объяснил причину смертельной аварии из 66 машин на М-11 в Новгородской области

— Там справа отбойник на всем протяжении трассы, технологических дорог, съездов, карманов, какой-либо еще инфраструктуры для спасателей не предусмотрено. Трасса — смертельная ловушка: стоит зазеваться, и вторичная авария не заставит себя ждать. А дальше она становится массовой. В прошлом году спасатели уже эвакуировали людей с М11 вертолётами, — сообщил spb.kp.ru Антон Шапарин. — Ничего не мешает убрать отбойник справа, он там просто не нужен. Там нет населенных пунктов, нет съездов. И животные на трассу не выйдут, потому что вдоль всей дороги стоит забор. Зато у водителей будет пространство для маневра. В крайнем случае, если ты понимаешь, что впереди авария, а ты не успеваешь затормозить, то можно съехать в кювет. Это спасет жизни.