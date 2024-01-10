В Британии заявили, что смерть певицы Шинейд О’Коннор наступила по естественным причинам

О’Коннор неоднократно рассказывала о том, что борется с психическими заболеваниями и совершала попытки суицида. В январе 2022 года на своей странице в Twitter (сейчас — X) она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти 17-летнего сына. После этого она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.