«Был провоцирующий фактор»: Врач объяснил, как двухлетний мальчик из Петербурга мог умереть от аллергии на холод

Внезапным приступом удушья и последовавшей за ним трагедией обернулась прогулка с бабушкой и дедушкой для маленького жителя Ленобласти. Напомним, когда в регионе зафиксировали 30-градусные морозы, двухлетнему ребенку из Лодейного поля внезапно стало плохо. Дома все пытались привести его в чувства, но прибывшей скорой оставалось лишь констатировать смерть, наступившую, по официальной версии, из-за аллергии на холод. Spb.kp.ru поговорила с главой НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководителем Герпетического центра, врачом-аллергологом Георгием Викуловым, чтобы выяснить, действительно ли аллергия на низкие температуры могла стать причиной мучительной смерти ребенка.
— Как таковой «аллергии на холод» не существует, есть «холодовая крапивница». Она возникает в ответ на низкие температуры. Из-за нее в крови могут образовываться криоглобулины, то есть белки. Они иногда вызывают появление отека кожи, реже слизистых оболочек, и зудящих высыпаний. Однако настоящая аллергия предполагает наличие аллергена. А холод — это триггер или провоцирующий фактор. Касаемо мальчика: из всех его симптомов с аллергией совпадают только свистящее дыхание и бронхоспазм, — отмечает заведующий кабинетом иммунологии и аллергологии в МНОЦ МГУ.
В разговоре врач отдельно отмечает, что приступ второго могли вызвать совершенно разные факторы: внешние и внутренние, инфекционные, некоторые вирусы, а также физическая нагрузка.
— Необходимо разобраться, чем именно вызван конкретный приступ. Конечно, подобным образом, так называемая в быту «холодовая аллергия», не проявляется. Однако низкие температуры могли спровоцировать бронхоспазм, если у мальчика уже был обструктивный бронхит или бронхиальная астма, — подчеркнул специалист.
Георгий Викулов также отметил, что чаще всего холодовая крапивница встречается у взрослых. Но, прежде чем от нее защищаться, нужно понять первопричину возникновения. И только потом воздействовать на механизм развития симптомов. По мнению эксперта, помочь страдающим острой реакции организма может аллерголог, иммунолог и пульмонолог. Не стоит пренебрегать и помощью врачей общей практики.