«Был провоцирующий фактор»: Врач объяснил, как двухлетний мальчик из Петербурга мог умереть от аллергии на холод

— Как таковой «аллергии на холод» не существует, есть «холодовая крапивница». Она возникает в ответ на низкие температуры. Из-за нее в крови могут образовываться криоглобулины, то есть белки. Они иногда вызывают появление отека кожи, реже слизистых оболочек, и зудящих высыпаний. Однако настоящая аллергия предполагает наличие аллергена. А холод — это триггер или провоцирующий фактор. Касаемо мальчика: из всех его симптомов с аллергией совпадают только свистящее дыхание и бронхоспазм, — отмечает заведующий кабинетом иммунологии и аллергологии в МНОЦ МГУ.