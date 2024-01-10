Полиция Эквадора задержала ворвавшихся в здание телеканала TC Televisión

Около 14:20 по местному времени (22:20 мск) 9 января группа вооруженных людей в масках и капюшонах вошла в здание TC Televisión в Гуаякиле. Издание El Universo писало, что их было около 20. Один из журналистов связался с коллегой, который был в здании, и тот сообщил, что в редакцию вошло около десяти вооруженных людей.