Торговый павильон загорелся в Иркутске на улице Академической

Торговый павильон, где располагались магазин и небольшое кафе загорелся в Иркутске на улице Академической 10 января. Как сообщают ГУ МЧС России по Приангарью, сообщение о пожаре поступило в 04:51.
— На момент прибытия бригады горела кровля постройки по всей площади. 40 минут потребовалось, чтобы потушить огонь, — говорят в МЧС.
Известно, что никто не пострадал, однако кровля здания полностью уничтожена на площади 100 квадратных метров. Помещения тоже повреждены огнем.
Дознаватели выяснили, что пожар скорее всего произошел из-за неисправности автоматической системы, отвечающей за отключение электричества. В результате перегрузки сети воспламенилась проводка, и огонь перекинулся на потолок.
Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую организовали дознаватели МЧС.