Мужчина до смерти избил знакомого молотком в Нижнеудинском районе

В Иркутской области арестовали 36-летнего гражданина Узбекистана. По данным следствия, в поселке Шумский Нижнеудинского района в 2017 году мужчина избил 65-летнего знакомого молотком в ходе конфликта. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм, а предполагаемый преступник скрылся, уехав на родину. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.