Экстренно севший под Новосибирском самолет может остаться в поле на несколько лет.

— Да, было решение, что земля замерзнет — будут взлетать. Но земля замерзла — не взлетают. Авиакомпания заключила договор аренды с собственником поля на год. А потом — не знаю, что будет, может, еще на год заключат. Участок пошире, чем сам лайнер. И эта территория — под наблюдением. ЧОП все охраняет. И забором самолет обнесен из профлиста, — поделился с «КП-Новосибирск» глава районной администрации Олег Конюк.