Экстренно севший под Новосибирском самолет может остаться в поле на несколько лет.
В настоящее время «Уральские авиалинии» взяли в аренду участок поля, где находится воздушное судно. Об этом сообщил глава Убинского района Олег Конюк.
— Да, было решение, что земля замерзнет — будут взлетать. Но земля замерзла — не взлетают. Авиакомпания заключила договор аренды с собственником поля на год. А потом — не знаю, что будет, может, еще на год заключат. Участок пошире, чем сам лайнер. И эта территория — под наблюдением. ЧОП все охраняет. И забором самолет обнесен из профлиста, — поделился с «КП-Новосибирск» глава районной администрации Олег Конюк.
Издание сообщает, что аренда участка обошлась авиакомпании более чем в миллион рублей.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в поле примерно в 200 километрах от Новосибирска — в Убинском районе. Пострадавших нет, пассажиры и члены экипажа живы. Самолет следовал из Сочи в Омск и совершил посадку «по технической причине». На борту самолета находились 170 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием с севшим в поле под Новосибирском самолетом.