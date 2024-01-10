Один погиб, трое в больнице: на трассе под Волгоградом столкнулись три машины

Три машины столкнулись на заснеженной трассе в Клетском районе Волгоградской области. В аварии погиб пассажир, еще три человека попали в больницу с травмами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло на 134 километре федеральной автодороги «Михайловка — Серафимович — Суровикино».
— Водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114», — уточнили в полиции региона.
Две машины столкнулись лоб в лоб, одну унесло на обочину. В результате аварии пассажир «Лады» скончался на месте, троих спасают врачи. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии.