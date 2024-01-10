Челябинский суд выдворил из страны члена террористической организации

В региональном управлении ФСБ рассказали, что мужчина уже отбывал наказание за участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и приготовление к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30, статьи 278 УК РФ). После выхода на свободу он не отказался от своих террористических взглядов и пытался расширить круг сторонников запрещённой структуры.