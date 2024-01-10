Челябинский суд выдворил из страны члена террористической организации

В региональном управлении ФСБ рассказали, что мужчина уже отбывал наказание за участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и приготовление к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30, статьи 278 УК РФ). После выхода на свободу он не отказался от своих террористических взглядов и пытался расширить круг сторонников запрещённой структуры.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина, ранее являвшийся гражданином одной из стран Центральной Азии, получил российское гражданство для совершения террористических преступлений и против основ конституционного строя страны, — добавили в ведомстве. — С целью недопущения возможной противоправной деятельности виновного было отменено решение о его приёме в гражданство Российской Федерации.
В дальнейшем на основании собранных полицейскими материалов иностранца дважды привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска его выдворили за пределы страны.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, пытавшегося сжечь бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Шагол в Челябинске.