Три пассажирки автобуса пострадали в результате ДТП в Иркутске

В результате ДТП к медикам за оказанием первой медицинской помощи обратились три пассажирки автобуса в возрасте от 23 до 61 года. Кроме того, известно, что одна из пострадавших беременна. Все травмы, полученные женщинами, незначительны. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.