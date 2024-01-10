Три пассажирки автобуса пострадали в результате ДТП в Иркутске

Инцидент произошел днём 9 января в Ленинском округе областного центра, вблизи остановки общественного транспорта «Пионерская». Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля «МАЗ» не смог соблюсти дистанцию и врезался во впереди идущий пассажирский автобус «ПАЗ».
В результате ДТП к медикам за оказанием первой медицинской помощи обратились три пассажирки автобуса в возрасте от 23 до 61 года. Кроме того, известно, что одна из пострадавших беременна. Все травмы, полученные женщинами, незначительны. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.