Тело нашли среди пепла: житель Хабаровского края погиб при пожаре в цехе по производству шпона

Что там случилось — пока остается неясным. Около 20 минут ушло на локализацию пожара, еще три часа на то, чтобы полностью потушить огонь. Когда в здание вошли сотрудники МЧС, нашли тело мужчины, который не смог выбраться наружу. Почему — это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов под контролем прокуратуры.