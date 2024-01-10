Тело нашли среди пепла: житель Хабаровского края погиб при пожаре в цехе по производству шпона

Страшный пожар унес жизнь человека в поселке Переяславка. Несколько часов ушло на то, чтобы потушить огонь в цехе по производству шпона. По факту возгорания правоохранительные органы проводят проверку.
Сильный пожар охватил цех по производству лущеного шпона 10 января. Из окон кирпичной двухэтажки повалил густой дым, пламя вырывалось наружу и стремительно охватывало здание. Очаг, как установили пожарные, находился в бытовке.
Что там случилось — пока остается неясным. Около 20 минут ушло на локализацию пожара, еще три часа на то, чтобы полностью потушить огонь. Когда в здание вошли сотрудники МЧС, нашли тело мужчины, который не смог выбраться наружу. Почему — это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов под контролем прокуратуры.
— В районе имени Лазо прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с возгоранием бытового помещения. […] Выясняются обстоятельства случившегося, — сообщила Анна Исаева, официальный представитель ведомства.
В ведомстве уточнили, что о пожаре сообщили слишком поздно. Именно поэтому огонь стремительно расползся по зданию. В противном случае, возможно, трагических последствий удалось бы избежать. Однако истинную причину смерти мужчины установят в ходе осмотра места ЧП и судебно-медицинской экспертизы. Пока правоохранительные органы не исключают в том числе и криминальные версии гибели человека.