На воронежской трассе в лобовом столкновении пострадали два человека

В Калачеевском районе Воронежской области накануне около 18.50 произошла авария. В ГУ МВД региона рассказали, что 35-летний местный житель на «ВАЗ 21070», выезжая с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, оказался на полосе встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 37-летнего жителя Петропавловского района.
В аварии пострадали два человека: водитель ВАЗа и 31-летняя пассажир «Шевроле Нива». Обоих доставили на «скорой» в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
По данным ГУ МВД за минувшие сутки на дорогах области произошло 118 аварий, из которых 91 — в Воронеже. В двух ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.