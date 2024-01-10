На воронежской трассе в лобовом столкновении пострадали два человека

В Калачеевском районе Воронежской области накануне около 18.50 произошла авария. В ГУ МВД региона рассказали, что 35-летний местный житель на «ВАЗ 21070», выезжая с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, оказался на полосе встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 37-летнего жителя Петропавловского района.