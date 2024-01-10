В Геленджике полиция начала проверку после стрельбы в котов и собаку

В Геленджике 10 января полицейские начали проверку после стрельбы мужчины в уличных котов и собаку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Волонтеры рассказали правоохранителям, что в районе Голубой бухты нашли животных с пулевыми ранениями.
По словам очевидцев, злоумышленник выстрелил из предмета похожего на оружие. Также известно, что неравнодушные люди отвезли раненного кота в ветеринарную клинику. Выяснилось, что пуля раздробила позвоночник животного. Специалисты оказали ему помощь.
Сейчас сотрудники ОМВД по городу-курорту устанавливают личность подозреваемого. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, 45-летний мужчина из Кореновска выстрелил в глаз соседскому коту.