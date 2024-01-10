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В Геленджике полиция начала проверку после стрельбы в котов и собаку

Волонтеры рассказали правоохранителям, что в районе Голубой бухты нашли животных с пулевыми ранениями.
криминал
Источник: ГУ МВД

В Геленджике 10 января полицейские начали проверку после стрельбы мужчины в уличных котов и собаку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Волонтеры рассказали правоохранителям, что в районе Голубой бухты нашли животных с пулевыми ранениями.

По словам очевидцев, злоумышленник выстрелил из предмета похожего на оружие. Также известно, что неравнодушные люди отвезли раненного кота в ветеринарную клинику. Выяснилось, что пуля раздробила позвоночник животного. Специалисты оказали ему помощь.

Сейчас сотрудники ОМВД по городу-курорту устанавливают личность подозреваемого. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, 45-летний мужчина из Кореновска выстрелил в глаз соседскому коту.

флора и фауна