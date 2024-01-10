В Геленджике полиция начала проверку после стрельбы в котов и собаку

По словам очевидцев, злоумышленник выстрелил из предмета похожего на оружие. Также известно, что неравнодушные люди отвезли раненного кота в ветеринарную клинику. Выяснилось, что пуля раздробила позвоночник животного. Специалисты оказали ему помощь.