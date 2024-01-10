«Провалитесь — хватайтесь за трос»: отдыхавшие в Матросово рассказали, как перебирались по льду после поломки понтона

Жители посёлков Матросово и Малая Матросовка оказались отрезаны от большой земли из-за неисправного понтонного моста. Домой не могли вернуться и отдыхавшие в гостевых домах. Кто-то переходил реку по льду, рискуя жизнью. «Клопс» поговорил с теми, кто оказался в западне. Предлагали подождать на берегу 3−4 часа.
Новогодние каникулы семья бывшего вице-губернатора Калининградской области и депутата облдумы Олега Шлыка проводила в гостевом комплексе «Фишдорф» в Матросово. Когда пришла пора возвращаться домой, оказалось, что понтонный мост «уплыл», а катер МЧС на воздушной подушке, перевозивший людей, сломался. Олег Васильевич с женой и двумя девятилетними детьми переходили реку по льду.
В гостевом доме народ готовился к Рождеству. Но когда мост оторвало, 5 и 6 января развлекательные мероприятия прекратились, народ начал уезжать. Мы решили остаться до 7-го, фактически покидали гостевой комплекс последними.
Машины оставили на стоянке, забрав самые ценные вещи. Гостиница предоставила микроавтобус до переправы в Малой Матросовке.
"Мы приехали туда около 13:00. Видим, что катер стоит у берега, дежурят сотрудники МЧС. Стали спрашивать, какие шансы попасть на тот берег. Нам отвечают, мол, катер неисправен, повреждена воздушная подушка.
Подождите на берегу часа три-четыре. Перспективы, конечно, так себе — морозище, ветер, метель.
Сделают катер или нет — неизвестно. Решили не ждать, жилеты нам дали сотрудники гостевого комплекса. Спасатели посоветовали идти на расстоянии пяти метров друг от друга.
На льду лежал металлический трос, нужно было идти по нему.
Нас предупредили: если провалитесь, хватайтесь за трос", — вспоминает бывший вице-губернатор.
Олег Шлык говорит, что впереди шли дети, затем жена, он замыкал колонну, страхуя семью. Заметил рядом с «дорогой жизни» промоины — течение в тех местах было сильное, вода не замерзала.
"Когда перешли через реку, созвонились с родными. Нас должна была забрать машина, но она задерживалась.
Мы стояли на ветру и морозе −15 градусов примерно полчаса. К нам никто не подошёл, не поинтересовался, нужна ли нам помощь.
Олег Васильевич признался, что таких приключений у него ещё не было: «А уж когда нашу машину сумеем забрать — одному Богу известно».
Катер застрял посередине реки
У местного жителя Вячеслава в Матросово частный гостевой дом. Когда начались проблемы с переправой, мужчина принимал компанию отдыхающих. 7 января он встречал своих работников на пристани в Малой Матросовке.
Катер МЧС сломался около 11:00 на моих глазах. В этот момент людей перевозили через Немонин.
Судно застряло посредине реки, подушка не надувается. Люди начали выходить на лёд и осторожно шли до берега. Потом этот сломанный катер подтащили на пристань в Головкино, и там он вмёрз. А на другой день, 8 января, мы увидели другой, новый катер. Откуда-то его привезли", — рассказывает Вячеслав.
У собеседника «Клопс» и ещё нескольких предпринимателей из Матросово есть аэролодка, на ней можно передвигаться по льду и рекам.
Мы решили безвозмездно помогать местным, доставлять продукты в посёлок, воду, хлеб, кого-то перевозить.
Это чисто наша инициатива, пока в посёлках проблем с продуктами нет, никто не голодает", — говорит Вячеслав.
Мужчина смог эвакуировать отдыхающих из своего гостевого дома, но машины калининградцев остались в Матросово. Для многих это огромная проблема.
«Кому-то на работу ездить, у кого-то маленькие дети, транспорт необходим. Пока нет технической возможности вернуть мост обратно. Нужно, чтобы сошёл лёд. Ехать по льду в такую неустойчивую погоду тоже невозможно», — констатирует Вячеслав.
Просили картошку у соседей
Калининградка Евгения приехала в Матросово с детьми и друзьями на сутки с 5 по 6 января. Из-за проблем с переправой четырём семьям пришлось задержаться и просить у соседей картошку, чтобы покормить детей: продукты кончились.
Выбраться мы сумели только шестого числа поздно вечером. На катере делали последние ходки, и мы успели.
Говорили, что ночью людей перевозить не будут", — рассказала калининградка.
Евгения описывает катер так: «Сидишь как в надувной плюшке, неудобно, но безопасно. С нами ехал какой-то мужчина, и из нашей компании трое взрослых и трое детей на руках — полтора, три и четыре года». По словам женщины, им пришлось оставить в Матросово четыре машины. Хозяин дома обещал присматривать.
Много вопросов к администрации
Ещё одна калининградка говорит, что у гостевых комплексов в Матросово осталось около 50 машин. На своей Анны добирается на работу из Светлогорска в микрорайон Космодемьянского.
"Мы отдыхали большой семьёй. 6 января пытались отправить домой дочь с внуками. Катер ходил с 10 утра до 13:30. Потом у них кончился бензин, следующая ходка была в 16:25.
С мужем мы хотели уехать седьмого, но в обед катер уже не работал. Мы шли по льду на глазах сотрудников МЧС, ведь другого выхода не было.
Жилеты нам выдали сотрудники гостевого комплекса, сопровождения не было. Спасатели стояли в стороне, когда мы переходили реку", — возмущается Анна.
Женщина добавляет, что у неё куча вопросов к администрации района. Если мост принадлежит рыбколхозу, то на каком основании им пользуются жители? Заключён ли договор с администрацией или мост в любой момент может закрыть владелец? Как в Матросово развивают туризм, если для этого нет элементарной переправы?
Мы рискнули и пошли по льду
Андрей с семьёй приехал в «Фишдорф» 3 января на машине. Через день узнали, что мост снесло.
«Когда будут эвакуировать людей, что будут делать — неизвестно. Приехали к переправе 5 января около 17 часов, смотрим — на другом берегу стоят скорая, МЧС — на нас смотрят… Вернулись обратно. На сутки нам сделали скидку на номер. У кого-то заканчивались финансы, ну, а что делать? Никак не перебраться на ту сторону», — рассказывает калининградец.
По словам Андрея, на следующее утро привезли катер с подушкой и перевезли около 70 отдыхающих. В катер вмещалось 6−7 человек.
«Сотрудники гостевого комплекса работали по двое-трое суток подряд: на катере из Головкино в Матросово отказались везти смену: “Мы не такси”. При этом гостевой комплекс организовал автобусы до переправы, а затем из Головкино в Полесск.
Мы с женой остались до 7 января: надеялись, что появится возможность забрать машину. У нас «Тесла».
Уехать на своём авто так и не удалось, Андрей переживает за батареи. По словам мужчины, он не видел, чтобы в посёлки по ту сторону Немонина подвозили какую-то гумпомощь, питьевую воду. Там был единственный магазинчик. 6 января постояльцев предупредили, что запасы продуктов небольшие, хлеба не было, из меню убрали некоторые позиции. На следующий день супруги рискнули перейти реку.
Толщина льда была сантиметров 10. На берегу мёрзли спасатели: как я понял, они не должны были пускать людей на лёд.
Охранник гостевого комплекса дал нам палки и жилеты. Никто не подстраховывал, но мы благополучно дошли", — рассказал калининградец.
«Такая в XXI веке переправа»
В «Фишдорфе» говорят, что до сих пор отрезаны от мира и ходят по ледяной «дороге жизни». «Вот такая в XXI веке переправа. Понтонный мост сейчас невозможно свести из-за льда», — рассказала одна из сотрудниц.
Её коллега признаётся: "Конечно, это опасно — мы же не знаем, насколько толстый лёд. Он бывает неоднородной, ломаный, есть скрытые полыньи.
«Дорога жизни» протоптана, но мы все рискуем. В комплексе нужно поддерживать жизнь, и 20 сотрудников вынуждены ходить на работу".
Гостей эвакуировали в течение двух дней, а машины так и стоят. «На тот берег авто пока не перевезти. Мы охраняем транспорт гостей», — добавили в комплексе.
Что говорят в МЧС
В ГУ МЧС по Калининградской области 9 января сообщили, что работы по плановой эвакуации людей из посёлка Матросово и Малая Матросовка продолжаются. Переправа через реку Немонин осуществляется по расписанию.