«Провалитесь — хватайтесь за трос»: отдыхавшие в Матросово рассказали, как перебирались по льду после поломки понтона

«Когда будут эвакуировать людей, что будут делать — неизвестно. Приехали к переправе 5 января около 17 часов, смотрим — на другом берегу стоят скорая, МЧС — на нас смотрят… Вернулись обратно. На сутки нам сделали скидку на номер. У кого-то заканчивались финансы, ну, а что делать? Никак не перебраться на ту сторону», — рассказывает калининградец.



По словам Андрея, на следующее утро привезли катер с подушкой и перевезли около 70 отдыхающих. В катер вмещалось 6−7 человек.