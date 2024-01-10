В Екатеринбурге из-за возможной вспышки вируса задержали поезд

Во время поездки девочке стало плохо. На станции Кунгур к поезду прибыла бригада скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Однако девочка скончалась. После прибытия поезда в Екатеринбург в вагоне сотрудниками Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Клинической больницы РЖД-Медицина Екатеринбурга и свердловского минздрава были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия и санобработка. Кроме того, у всех пассажиров были взяты тесты на наличие вируса.