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В Екатеринбурге из-за возможной вспышки вируса задержали поезд

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге ночью задержали поезд Москва — Чита из-за смерти младенца. В одном из вагонов умерла семимесячная девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. По данным telegram-канала Ural Mash ребенок, предположительно, был болен вирусом.
Источник: РИА "ФедералПресс"

Во время поездки девочке стало плохо. На станции Кунгур к поезду прибыла бригада скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Однако девочка скончалась. После прибытия поезда в Екатеринбург в вагоне сотрудниками Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Клинической больницы РЖД-Медицина Екатеринбурга и свердловского минздрава были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия и санобработка. Кроме того, у всех пассажиров были взяты тесты на наличие вируса.

Транспортная прокуратура проведет проверку и даст оценку соблюдения работниками состава закона о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм.

В Свердловской области, напомним, в конце ноября опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Кольцово в Нижний Тагил. Пострадали двое пассажиров. Их доставили в больницу.

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