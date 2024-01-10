Виноваты покрышки. Кого накажут за ДТП с 66 машинами на трассе М-11 «Нева»

Причиной массового ДТП на трассе М-11 «Нева» могли стать неподходящие покрышки. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Новгородской области. Предварительно известно, что первым в дорожное ограждение влетел автомобиль Chery. Следом в него начали врезаться другие машины. Вскоре в ограждение также въехала Honda. Водитель второго авто и его супруга покинули машину, выбежав на дорогу, где стали жертвами ДТП. В машине находились двое детей 2021 и 2023 годов рождения. Младший ребёнок погиб на месте, другого госпитализировали.
Следователи обнаружили, что у Chery на задней оси были установлены покрышки, которые не соответствовали дорожным условиям. Это могло стать причиной первой аварии. Сейчас правоохранители изучают качество дороги и её соответствие нормам.
Напомним, массовое столкновение автомобилей на магистрали произошло 8 января в 14:45 недалеко от съезда на дорогу Новоселицы — Папоротно. Всего пострадало 20 человек, четверо из них погибли, в том числе женщина с годовалым младенцем. Травмированы пятеро детей. На протяжении нескольких часов на месте работали следователи, медики, спасатели. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 дорожно-транспортных происшествий с участием 66 автомобилей.
Водитель Chery не виновен в смертях.
С правовой точки зрения трагическую ситуацию на дороге прокомментировал ведущий юрист Сергей Свечников.
«Если будет установлено, что у автомобиля Chery было перебортировано какое-либо из колёс в летнюю резину или же покрышки не соответствовали техническому регламенту Евразийского Союза, то вина водителя будет только в том, что он повредил дорожное ограждение и, скорее всего, у него не будет страховой выплаты. Но в его действиях отсутствует прямая причинно-следственная связь в том, что другие водители наехали на его уже неисправный автомобиль. Водители других автомобилей должны выбирать скоростной режим в зависимости от погодных условий и состояния дорожного покрытия, поэтому наезд на стоящий недвижимый объект, который находится на дороге — это зона ответственности того, кто наехал. И так с каждым следующим участником данного ДТП. Все эти столкновения по цепочке говорят о том, что скоростной режим не соблюдался в плохих погодных условиях. Согласно правилам дорожного движения, водитель должен действовать в соответствии с дорожной обстановкой и в случае обнаружения опасности следует полностью остановиться без маневрирования».
Водителей, чьи пассажиры пострадали, привлекут к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести увечий вплоть до лишения водительских прав. В случае с погибшими уголовной статьи не избежать, ведь это квалифицируется как причинение смерти по неосторожности. Если пассажиры погибли, скорее всего, водителя не посадят. Дадут условный срок, если это первый эпизод, но приговор будет обвинительным однозначно. Потому что его действия, даже по неосторожности привели, к смерти.
С материальной точки зрения, получить компенсации от страховых компаний участники массового ДТП смогут.
«Машина, которая стояла обездвиженной, может получить страховую выплату от той машины, которая на неё наехала, но здесь вопрос будет сложный в ущербе: сколько платить? У машины уже были повреждения, и тут ещё на неё наехала следующая машина, и прежние повреждения усилились и ещё добавились повреждения в заднюю часть», — объясняет автоюрист.
Однако людей ждут серьёзные разбирательства, а страховые фирмы — большая нагрузка. При этом эксперты советуют обращаться за юридической помощью, чтобы выйти из этой ситуации с большими компенсациями.
О скоростном режиме предупредили за 2 часа до аварии.
Что же касается возможных претензий к «Автодору» относительно оказания услуг ненадлежащего качества, юрист Сергей Юрьевич отмечает, что не установлено стандартов по толщине выпавшего снега на трассе. Исковые требования к владельцу платной магистрали будут безуспешны. Это сложно доказывать, на сколько трасса была убрана. К тому же в день аварии шёл снег, люди сами жаловались на плохую видимость и всё же поехали по этой трассе.
Как сообщает пресс-служба «Автодора» в этот день на М-11 работали 142 единицы дорожной техники, которые израсходовали более 2,5 тысяч тонн противогололёдных материалов. Из-за тяжёлых погодных условий почти за два часа до аварии на информационные табло трассы вывели информацию с рекомендуемым скоростным режимом — 70 км/час.
Основная ответственность — всегда на водителе, и скорость в плохую погоду нужно снижать даже на платной дороге. Однако в компании, тем не менее, пообещали, что пользователям, попавшим в затор на М-11 в период ДТП, начислят 12000 бонусных баллов. Это эквивалентно скидке 15% на 2 месяца. Оплата за участок, где произошло ДТП, с пользователей не взимается.
Жизнь важнее скорости.
Ситуацию с аварией на скоростной магистрали прокомментировал шеф-редактор «АиФ Петербург» Сергей Хорошавин. Будучи автомобилистом с 30-летним стажем, он отмечает, что в случившейся трагедии во многом виновата сама концепция платных трасс.
«Дело в том, что в обычное время разрешенная скорость на М-11 составляет до 130 км/ч. С учетом “нештрафуемых” 20 км/ч сверху, означает, что автомобилисты могут разгоняться на этой магистрали до 150 км/ч. Собственно говоря, именно за эту возможность — скорейшее попадание из пункта А в пункт Б — люди и готовы платить немалые деньги. Путешествие из Петербурга в Москву по М-11 обойдется, к примеру, для легкового авто в сумму от 4 тысяч рублей. Поэтому когда человек заплатил за возможность ехать быстро — он будет ехать быстро. По крайней мере, большинство. Вот почему ограничение скорости, которое 8 января, судя по отзывам, составляло 70 км/ч из-за плохих погодных условий, мало кто соблюдал. Так что результат предсказуемый. И уже не первый раз на этой трассе в метель. Выход мог бы быть такой — на период неблагоприятных погодных условий на М-11 вводятся жёсткие скоростные ограничения, устанавливаются посты ГИБДД, но при этом на это время отменяется плата за проезд. Чтобы люди понимали — они не платят, но и гнать права не имеют. Да, для “Автодора” это будет означать потерю некоторой прибыли, но разве на разборе последствий ДТП компенсации застрявшим в пробки водителям они не теряют деньги? Да и в конце концов, жизни важнее», — говорит Сергей Хорошавин.