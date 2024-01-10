Виноваты покрышки. Кого накажут за ДТП с 66 машинами на трассе М-11 «Нева»

«Дело в том, что в обычное время разрешенная скорость на М-11 составляет до 130 км/ч. С учетом “нештрафуемых” 20 км/ч сверху, означает, что автомобилисты могут разгоняться на этой магистрали до 150 км/ч. Собственно говоря, именно за эту возможность — скорейшее попадание из пункта А в пункт Б — люди и готовы платить немалые деньги. Путешествие из Петербурга в Москву по М-11 обойдется, к примеру, для легкового авто в сумму от 4 тысяч рублей. Поэтому когда человек заплатил за возможность ехать быстро — он будет ехать быстро. По крайней мере, большинство. Вот почему ограничение скорости, которое 8 января, судя по отзывам, составляло 70 км/ч из-за плохих погодных условий, мало кто соблюдал. Так что результат предсказуемый. И уже не первый раз на этой трассе в метель. Выход мог бы быть такой — на период неблагоприятных погодных условий на М-11 вводятся жёсткие скоростные ограничения, устанавливаются посты ГИБДД, но при этом на это время отменяется плата за проезд. Чтобы люди понимали — они не платят, но и гнать права не имеют. Да, для “Автодора” это будет означать потерю некоторой прибыли, но разве на разборе последствий ДТП компенсации застрявшим в пробки водителям они не теряют деньги? Да и в конце концов, жизни важнее», — говорит Сергей Хорошавин.