В Башкирии погиб самый сильный подросток России

Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, 16-летний житель города Октябрьский за рулем ВАЗ-2109 совершил столкновение со встречным грузовиком Renault Premium. Водитель легковушки и его 14-летний пассажир получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, где на следующий день старший из подростков умер.
По данным источника РИА Новости, за рулем легковой машины находился Сергей Батяев, признанный в 2019 году самым сильным подростком России. Он также становился чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.