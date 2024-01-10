В Башкирии погиб самый сильный подросток России

Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, 16-летний житель города Октябрьский за рулем ВАЗ-2109 совершил столкновение со встречным грузовиком Renault Premium. Водитель легковушки и его 14-летний пассажир получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, где на следующий день старший из подростков умер.