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В Башкирии погиб самый сильный подросток России

Вечером 8 января в Буздякском районе на 1356-м километре дороги М5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.
Источник: Российская газета

Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, 16-летний житель города Октябрьский за рулем ВАЗ-2109 совершил столкновение со встречным грузовиком Renault Premium. Водитель легковушки и его 14-летний пассажир получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, где на следующий день старший из подростков умер.

По данным источника РИА Новости, за рулем легковой машины находился Сергей Батяев, признанный в 2019 году самым сильным подростком России. Он также становился чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.