Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи — СК начал проверку

Как уточнили в пресс-службе МВД по Крыму, накануне в гостях у семьи находился их приятель. После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако, после того как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке.