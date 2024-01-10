Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи — СК начал проверку

«Установлено, что вечером 5 января жильцы дома по улице Толстого обнаружили на лестничной клетке плачущего четырехмесячного мальчика. Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе МВД по Крыму, накануне в гостях у семьи находился их приятель. После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако, после того как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке.
В отношении родителей могут возбудить уголовное дело по статьям «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».
Мальчик находится в медицинском учреждении, врачи наблюдают за состоянием его здоровья. Жизни малыша ничего не угрожает.
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие. Из правоохранительных и иных органов истребованы документы с целью изучения обстановки в семье.
К проведению проверки также подключилась прокуратура Крыма. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей, а также уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.