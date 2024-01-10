В Ростовской области мужчина украл 250 килограмм металла из поезда

На территории железнодорожной станции Зверево находился 36-летний мужчина. Он увидел лежащий в грузовом поезде металл. Не долго думая дончанин решил поправить свое финансовое положение нехитрым способом. Ему в голову пришла идея сдать железо в пункт приема. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает. Он загрузил металл в свою машину и уехал.