Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Ростовской области мужчина украл 250 килограмм металла из поезда

В хуторе Молоканском Ростовской области мужчина украл 250 килограмм металла из поезда.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Информацию об этом сообщили в УТ МВД по СКФО.

На территории железнодорожной станции Зверево находился 36-летний мужчина. Он увидел лежащий в грузовом поезде металл. Не долго думая дончанин решил поправить свое финансовое положение нехитрым способом. Ему в голову пришла идея сдать железо в пункт приема. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает. Он загрузил металл в свою машину и уехал.

Сотрудники станции вскоре заметили пропажу. Они сообщили в полицию. Воришка едва успел выехать со Зверево и его тут же задержали правоохранители. На допросе он признал свою вину. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.