Калининградцев напугал звук взрыва на улице Орудийной

Калининградцев, проживающих в районе улиц Орудийной и Гагарина, напугал звук взрыва в ночь на среду, 10 января. Об этом «Клопс» сообщили сами местные жители.
«Я на 11 этаже живу. Окна дрожали, разом завыли все машины во дворе. На звук салюта или петарды это не похоже. Это был резкий, и очень громкий взрыв», — рассказала горожанка Анна.
«Взрыв услышала где-то в промежутке с
«Поздно вечером был сильный хлопок. Наш дом находится на Орудийной около гаражей, возле РАНХиГС. Думала, в гаражах баллон с газом взорвался. Выглянула в окно, всё тихо, огня и дыма не было», — сообщила Алла.
Согласно данным УМВД России в Калининградской области, за помощью граждане обратились через полтора часа, посмотрев запись с камер домофона. «По поступившему сообщению осуществлялся выезд сотрудников полиции, каких-либо правонарушений не выявлено», — рассказали в пресс-службе правоохранителей.