У готовившего нападение на школу в Кукморе школьника нашли психические отклонения

По информации следствия, подросток активно интересовался массовыми убийствами в школах, изучал методы изготовления самодельных взрывных устройств, искал информацию о приобретении оружия и планировал нападение. В ходе обыска в его доме были обнаружены ножи, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклава и тактические перчатки, а также тетрадь с записями, связанными с подготовкой к нападению. Школьник, как сообщается, проживал в полной семье и ранее не имел проблем с законом.