У готовившего нападение на школу в Кукморе школьника нашли психические отклонения

Появились новые подробности в истории с подростком, готовившим нападение на школу в Кукморе. Как нам стало известно, молодой человек имел серьезные психические отклонения.
Напомним, 5 января СУ СКР по РТ возбудил уголовное дело против 15-летнего школьника из Кукмора, подозреваемого в подготовке нападения на местную школу № 4. Подросток, как утверждает следствие, готовился к преступлению с весны 2022 года. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Baza».
По информации следствия, подросток активно интересовался массовыми убийствами в школах, изучал методы изготовления самодельных взрывных устройств, искал информацию о приобретении оружия и планировал нападение. В ходе обыска в его доме были обнаружены ножи, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклава и тактические перчатки, а также тетрадь с записями, связанными с подготовкой к нападению. Школьник, как сообщается, проживал в полной семье и ранее не имел проблем с законом.