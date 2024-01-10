Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ

В ночь на 26 декабря на Феодосию была совершена вражеская атака. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация. В расположенных в центре зданиях были выбиты окна, повреждения получило в частности здание железнодорожного вокзала. Последствия устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики.