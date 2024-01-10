Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ

Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города, на ремонты этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены.
Две школы.
«В результате ЧС пострадала общеобразовательная школа № 4, учащиеся которой сейчас переведены на обучение в другие образовательные учреждения. Школа закрыта. Также были выбиты окна в стеклопакетах детской музыкальной школы № 1», — сообщили в администрации города.
Музыкальная школа сейчас работает, закрыты только часть ее помещений — некоторые учебные аудитории и концертный зал, где традиционно проводились не только школьные концерты, но часто и общегородские мероприятия и праздники.
По данным городской мэрии, сметы на восстановление двух школ уже составлены, работы проведут после выделения финансирования, однако точные сроки в мэрии пока не называют.
1200 окон и 50 кровель.
Как уточнили в пресс-службе, средства на ремонты поврежденных кровель и выбитых окон выделяются из резервного фонда республики. Бригады из работников муниципальных предприятий и волонтеров трудились в праздничные и выходные дни.
«С первого дня были организованы работы по сбору заявок о пострадавших индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных жилых домах. 17 межведомственных групп проводили обследования, составляли акты, на основании которых направлялись рабочие бригады», — пояснили в мэрии.
По данным администрации, всего в результате чрезвычайной ситуации в ночь на 26 декабря без стекол остались более 1,2 тысяч окон в двух сотнях жилых домах, коммерческих объектов и административных зданиях города, поврежденными оказались полсотни кровель в центральной части города.
«В первую очередь проводили ремонты крыш. Уже отремонтированы 45 кровель, пять находятся в работе. На завершающем этапе находится работа по замене разбитых стекол в окнах квартир и домов. Также будет проводиться замена разбитых стекол и в подъездах МКД», -обещают городские власти.
Удар по Феодосии.
В ночь на 26 декабря на Феодосию была совершена вражеская атака. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация. В расположенных в центре зданиях были выбиты окна, повреждения получило в частности здание железнодорожного вокзала. Последствия устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики.
По информации Минобороны, в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Российские средства ПВО ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.