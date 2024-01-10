Пенсионерка погибла при пожаре в Витебске

Пожар в одной из многоэтажек по пр. Московскому произошел днем 10 января. Спасателям сообщили, что подъезд дома задымлен, к месту вызова они прибыли спустя считанные минуты.



Горение наблюдалось в квартире на четвертом этаже. Хозяйку дома, женщину 1946 года рождения, работники МЧС нашли в комнате на диване. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, которые после ряда реанимационных мероприятий констатировали смерть пенсионерки.



С расположенных выше этажей эвакуировали двух человек, включая ребенка.



Как отметили в МЧС, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.



Спасатели напоминают: в большинстве случаев курение в своих жилищах, особенно в состоянии алкогольного опьянения, приводит к печальным последствиям.