Пожар в одной из многоэтажек по пр. Московскому произошел днем 10 января. Спасателям сообщили, что подъезд дома задымлен, к месту вызова они прибыли спустя считанные минуты.
Горение наблюдалось в квартире на четвертом этаже. Хозяйку дома, женщину 1946 года рождения, работники МЧС нашли в комнате на диване. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, которые после ряда реанимационных мероприятий констатировали смерть пенсионерки.
С расположенных выше этажей эвакуировали двух человек, включая ребенка.
Как отметили в МЧС, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
Спасатели напоминают: в большинстве случаев курение в своих жилищах, особенно в состоянии алкогольного опьянения, приводит к печальным последствиям.
Пенсионерка погибла при пожаре в Витебске
10 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре в многоэтажном жилом доме погибла пенсионерка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Пожар в одной из многоэтажек по пр. Московскому произошел днем 10 января. Спасателям сообщили, что подъезд дома задымлен, к месту вызова они прибыли спустя считанные минуты.