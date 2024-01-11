Часть пациентов Новосибирской облбольницы отправили домой из-за холода в палатах

«Устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00», — прокомментировали в СГК.