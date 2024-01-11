Часть пациентов Новосибирской облбольницы отправили домой из-за холода в палатах

Пациентов перинатального центра областной больницы Новосибирска на улице Немировича-Данченко, 130 к12, отправили домой из стационара из-за коммунальной аварии. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила жительница города, чья мать проходит лечение в гинекологическом отделении ГНОКБ.
По словам собеседницы, её матери должны были провести операцию, однако из-за коммунальной аварии её перенесли на понедельник, а саму женщину отправили домой.
«У мамы должна была состояться плановая операция. Она лежит в гинекологическом отделении больницы, однако ей и другим пациентам сказали собираться домой, так как скоро в палатах будет холодно», — жалуется сибирячка.
В стационаре отделения Сиб.фм подтвердили данную информацию, сказав, что часть пациентов отпустили домой.
«Плановые все госпитализации и операции переносятся на следующую неделю, так как авария пока не устранена», — сообщили в гинекологическом отделении.
Напомним, и.о. мэра города Новосибирска Олег Клемешов провёл заседание оперативного штаба по устранению дефектов на теплотрассах левого берега.
В СГК заявили, что авария произошла из-за дефекта на теплотрассе.
«Устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00», — прокомментировали в СГК.