В Краснодаре ночью произошел пожар на территории строящейся школы

В Фестивальном микрорайоне Краснодара этой ночью произошел пожар.
По словам очевидцев, огонь появился на территории строящейся школы на проспекте академика Константина Образцова. В экстренных службах прокомментировали инцидент.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание произошло не на проспекте Константина Образцова, а на параллельной ему улице Казбекской. Информацию о пожаре спасатели получили в 23:57.
Специалисты с техникой были оперативно направлены на место происшествия, куда они прибыли уже спустя 6 минут. Спасатели определили, что пламя охватило строительный вагончик на площади 20 квадратных метров.
Огонь был локализован уже в 00:07 11 января. Спустя 3 минуты пожарные ликвидировали открытое горение, а еще через 4 — последствия возгорания.
Всего тушением огня занимались 11 человек с 2 единицами техники. В результате происшествия никто не пострадал.