Шестеро спасены, один погиб: в Самаре загорелась квартира после хлопка газа на ул. Советской

— Я резко вскочила с кровати, не понимая, что происходит. Звук был такой, будто где-то что-то взорвалось. Спросонья какие только мысли ни пришли в голову. Потом услышала движение в подъезде, соседи стали выходить и спрашивать, в чем дело, — написала жительница.