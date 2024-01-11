Шестеро спасены, один погиб: в Самаре загорелась квартира после хлопка газа на ул. Советской

В четверг, 11 января 2024 года, в Кировском районе Самары ранним утром случилась трагедия. В жилом доме по улице Советской, предположительно, произошел хлопок газа, после чего начался пожар. К сожалению, один человек погиб. Еще шестерых удалось спасти, в том числе ребенка. Рассказываем все подробности происшествия.
Проснулись от взрыва.
В Самаре 11 января жители многоквартирного дома № 9 по улице Советской в пятом часу утра проснулись не от будильника. Поднял людей на ноги сильный звук взрыва. Самарцы делятся в социальных сетях, как они испугались и были растеряны.
— Я резко вскочила с кровати, не понимая, что происходит. Звук был такой, будто где-то что-то взорвалось. Спросонья какие только мысли ни пришли в голову. Потом услышала движение в подъезде, соседи стали выходить и спрашивать, в чем дело, — написала жительница.
По предварительной информации, в квартире жилого дома на девятом этаже произошел хлопок газа. В результате этого загорелись домашние вещи. На место происшествия выехали специалисты.
— Сообщение о хлопке газовоздушной смеси и пожаре поступило дежурному в 04:39. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Один погиб, шестерых спасли.
До прибытия пожарных из дома эвакуировали семь человек. На месте ЧП от МЧС России работали 21 человек и 6 единиц техники. В 05:57 пожар удалось полностью ликвидировать на площади 12 кв. м. К сожалению, не обошлось без жертв.
На месте ЧП от МЧС России работали 21 человек и 6 единиц техники.
— В результате происшествия погиб один человек — мужчина. На пожаре в Кировском районе Самары пожарно-спасательные подразделения спасли шесть человек, в числе которых один ребенок, — рассказали в ведомстве.
На данный момент никакой информации о погибшем нет. Пока не известны его возраст и обстоятельства трагедии. Специалистам предстоит также установить точные причины ЧП.
Организована проверка.
Территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку по факту возгорания в квартире жилого дома по улице Советской в Кировском районе Самары. На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и заместитель прокурора Самары.
— Специалисты осмотрели место происшествия, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Ход доследственной проверки надзорный орган взял на контроль. прокуратура Самарской области.
Также проверку проводит прокуратура Кировского района Самары. По предварительной версии, возгорание произошло именно вследствие хлопка газа. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координировал зампрокурора Самары Евгений Московцев.
— По итогам проверки соблюдения законодательства, которое регулирует порядок эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах, будет решен вопрос о мерах реагирования, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Ход доследственной проверки надзорный орган также взял на контроль.